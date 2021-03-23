البنك المركزى يمد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى لمدة عام

قرر البنك المركزي مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2022.
وأصدر البنك المركزي اليوم الثلاثاء تعليمات للبنوك اليوم تقضي بسريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
وأكد أن ذلك يأتي في ضوء ضوابط العمليات الاستيرادية الصادرة في ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة له، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية.
البنك المركزى يمد فترة استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى لمدة عامالثلاثاء، 23 مارس 2021 07:38 م
البنك المركزى - أرشيفية
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قرر البنك المركزي مد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2022.
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