الإحصاء: 20 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج عام 18/19

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، حجم التحويلات الخارجية التي شهدتها مصر ضمن مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات بدون مقابل "الخاصة"، نحو 20 مليار و305 مليون دولار، و244 ألف دولار.

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل "اليوم السابع"، على نسخة منها إلى أن تحويلات المواطنين المصريين العاملين في الخارج لعائلاتهم استحوذت على نصيب الأسد من القيمة الإجمالية لتلك التحويلات، حيث بلغت قيمتها نحو 20 مليار و128 مليون دولار، يليها المنح والهبات النقدية، وبلغت قيمتها نحو 162 مليون دولار، ثم التحويلات الواردة عن معاشات مستحقة للمقيمين، وبلغت قيمتها 10 ملايين دولار، وأخيرا تحويلات بدون مقابل "خاصة" بنحو 4 ملايين دولار.

وكانت رسوم المرور في قناة السويس، قد تصدرت قائمة المتحصلات من النقد الأجنبي وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليار و730 مليون دولار خلال العام 2018/2019، وذلك ضمن متحصلات النقد الأجنبي من قطاع النقل والذي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليار و599 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" بلغت قيمتها نحو مليار و135 مليون دولار، و785 مليون دولار عبارة عن متحصلات شركات الملاحة المصرية "النوالين"، بالإضافة إلى متحصلات خدمات خط أنابيب سوميد بقيمة 165 مليون دولار، ثم متحصلات تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة".