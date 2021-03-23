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الأمم المتحدة: 15 قتيلا بمخيم للاجئين الروهينجا في بنجلاديش

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:14 م
الأمم المتحدة: 15 قتيلا بمخيم للاجئين الروهينجا في بنجلاديش لاجئو الروهينجا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الأمم المتحدة، سقوط 15 قتيلا فى مخيم للاجئين الروهينجا فى بنجلاديش، وأمس، قال مسؤولون وشهود عيان إن حريقا ضخما اندلع فى مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنجلادش، ودمر آلاف المساكن.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لويز دونوفان في كوكس بازار، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية "خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعون (موجودون) في المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده".

وأضافت: "شركاء لنا في الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود المبذولة، وكذلك مركبات إجلاء ومعدات. الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى".

وأشارت إلى أنه حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى، وقال لاجئون روهينجا في المخيمات إن النار أتت على منازل كثيرة وإن عددا من السكان لقوا حتفهم.

ويعيش في المخيمات أكثر من مليون من لاجئي الروهينجا فر معظمهم من ميانمار في عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه ميانمار.


الروهينجا

لاجئو الروهينجا

ميانمار

بنجلاديش

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