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الأرصاد: منخفض خماسينى قادم من ليبيا والرمال والأتربة مستمرة لنهاية اليوم

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:58 ص
الأرصاد: منخفض خماسينى قادم من ليبيا والرمال والأتربة مستمرة لنهاية اليوم عواصف وأتربة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تحت تأثير منخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بهذا المنخفض حتى مساء اليوم ، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 و 50كم / ساعة ) .
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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