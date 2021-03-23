الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو.. وهذا موعد تحسن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة من مساء اليوم يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا على السواحل الغربية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا .

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه مع يوم غد الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .

وأشار محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع نهاية اليوم تنتهى العواصف الترابية وتهدأ نشاط الرياح نسبيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 22 درجة بعد أن سجلت اليوم الثلاثاء 30 درجة .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت إنذار جوى اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس الإثنين 22 مارس إلى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 لـ 50كم / ساعة)، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.