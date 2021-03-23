استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة على معظم مناطق البحيرة.. فيديو وصور

شهدت محافظة البحيرة، حالة من الطقس السيئ على معظم المناطق لليوم الثالث على التوالى، حيث اشتدت الرياح المحملة بالأتربة والرمال على أغلب مراكز المحافظة خاصة المناطق الصحراوية والساحلية.
فيما شددت الأجهزة التنفيذية، على استعداداتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.
وكانت محافظة البحيرة، شهدت حالة من الطقس السيئ والعواصف الرملية الشديدة منذ فجر أمس، وتسببت الرياح والعواصف الرملية التى تعرضت لها محافظة البحيرة فى سقوط 3 مآذن بمساجد قرى: الحدين وخنيزة والمسجد الكبير بدست الأشراف، التابعين لمركز كوم حمادة بالبحيرة.
ووصلت الرياح إلى حد العواصف فى اقتلاع عدد من أعمدة الإنارة، كما تسببت العواصف والرمال بالطرق الحيوية خاصة طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى فى تقليل الرؤية على الطريق.
استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
رياح متوسطة
استمرار سوء أحوال الطقس
استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
سوء أحوال الطقس
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