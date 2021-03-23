استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة على معظم مناطق البحيرة.. فيديو وصور

شهدت محافظة البحيرة، حالة من الطقس السيئ على معظم المناطق لليوم الثالث على التوالى، حيث اشتدت الرياح المحملة بالأتربة والرمال على أغلب مراكز المحافظة خاصة المناطق الصحراوية والساحلية.

فيما شددت الأجهزة التنفيذية، على استعداداتها القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وحذرت المواطنين بتجنب الخروج إلا للضرورة حرصا على أرواحهم، وكذلك تحذير السائقين على الطرق بالالتزام بالتعليمات المرورية وتقليل سرعة السيارات.