اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:54 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة عربات نقل الموميات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل أفراد المجموعة الإفريقية للأمن والحراسة، مهامهم في تأمين المتحف المصري بميدان التحرير، وذلك استعدادا لتأمين مراسم موكب نقل المومياوات الملكية مطلع شهر أبريل المقبل، حيث يكثف الفريق الأمني الاجراءات الأمنية علي كافة الأصعدة ومختلف جنبات المتحف في حراسة مشددة للمومياوات المحددة للنقل والبالغ عددهم 22 مومياء من ملوك وحكام عصر الدولة الفرعونية الحديثة.

 

يأتي ذلك بالتوازي مع تأمين موقع متحف الحضارة، حيث من المنتظر أن تتم عملية النقل وسط موكب مهيب يجوب شوارع القاهرة ليبرز عظمة الحضارة المصرية والتاريخ العريق للفراعنة.


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