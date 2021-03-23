استرداد 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، حملة مكثفة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون، وأسفرت الحملة عن استرداد 4 قطع أراضى بمساحة إجمالية 240 فدانا من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة.