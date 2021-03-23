اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استرداد 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:55 م
استرداد 240 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون فى البحيرة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، حملة مكثفة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون، وأسفرت الحملة عن استرداد 4 قطع أراضى بمساحة إجمالية 240 فدانا من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة.

 

 

 


استرداد اراضى

وادى النطرون

محافظة البحيرة

حملات استرداد اراضى

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة