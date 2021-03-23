اليوم السابع
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اتحاد منتجى الدواجن يكشف عدم استيراد فراخ مجمدة استعداد لشهر رمضان.. ويؤكد: الإنتاج المحلى يكفى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:59 م
اتحاد منتجى الدواجن يكشف عدم استيراد فراخ مجمدة استعداد لشهر رمضان.. ويؤكد: الإنتاج المحلى يكفى دواجن ـ أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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كشف محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الاتحاد تلقى تأكيدات بأن وزارة التموين لن تستورد أى دواجن مجمدة من الخارج، وأن الوزارة تعلم جيدأ أن هناك مخزون دواجن محلى بالمجازر يغطى الاستهلاك، ولن تقوم الوزارة بإستيراد أى دواجن من الخارج.

جاء ذلك ردا على ما نشرته وتردد فى بعض وسائل الإعلام بأن وزارة التموين بصدد استيراد 5 آلاف طن دواجن لعرضها فى رمضان المبارك، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلا.

وأضاف العنانى فى تصريحات له اليوم، أن وزير الزراعة عقب تواصله مع وزير التموين حول هذا الشأن، وجاء التأكيد بأنه لن يتم استيراد دواجن مجمدة بسبب توافر كميات كافية تغطي احتياجات السوق خلال الشهر الكريم.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن اللجنة المختصة بالاستيراد والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يعرض عليها أي طلبات من الوزارات أو الجهات المختصة، وبناءا عليه ليس هناك أي استيراد حالياً، نظراً لأن الصناعة محققة الإكتفاء الذاتي بالفعل، وأن هناك مخزون كافى بالمجازر ومزارع التربية.

وأشاد رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بتوجيهات رئيس الجمهورية فى اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة بتعميق المنتج المحلى ودعم الصادرات مما يؤكد بأن الدولة تعطى الأولوية للإنتاج الوطنى ويوجه رسالة طمأنة للمنتجين و تشجيعاً للاستثمار.


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