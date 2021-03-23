إنشاء قسم للعناية المتوسطة بمستشفى الحميات فى الوادى الجديد بـ800 ألف جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إقامة أول قسم عناية متوسطة بمستشفى الحميات بالخارجة يضم 6 أسرة، بتكلفة تقدر بحوالى 800 ألف جنيه مزود بشبكة غازات وأجهزة خاصة بالرعاية، حيث تؤدى المستشفى حاليًا دور قسم العزل.

وأضاف محروس، فى بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة تقديراً لجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا بشهادة عدد من المرضى الذين تلقوا العلاج خلال فترة العزل بالمستشفى، وأشادوا بأداء فريق العمل بالمستشفى وتفانيهم فى خدمة المرضى، مشيرًا إلى أن المكافأة يستفيد منها أكثر من 100 عامل وعاملة.