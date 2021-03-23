إسرائيل تسحب بطاقة VIB من وزير خارجية فلسطين وهولندا تطلب توضيحا

قالت هولندا اليوم الثلاثاء إنها طلبت توضيحا من إسرائيل عن وضع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد مصادرة بطاقة عبوره لدى عودته من زيارة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان مسؤول فلسطيني قد قال يوم الأحد إن إسرائيل صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات (في.أي.بي) الخاصة بالمالكي، وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لكبار المسؤولين الفلسطينيين ليتمكنوا من عبور الحدود بسهولة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية "بحثنا الأمر مع السفارة (الإسرائيلية) وأبلغناها بأن هولندا، كدولة مضيفة، معنية تماما بأن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها دون تدخل".

وأعلنت فاتو بنسودا ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر أنها ستحقق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بعد أن قضت المحكمة بأن من اختصاصها نظر تلك الجرائم.

ولاقت هذه الخطوة استنكار إسرائيل، التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة، التي لم تصدق على بيان تأسيسها.

وقال مكتب المالكي إن الوزير اجتمع مع بنسودا الأسبوع الماضي لحثها على تسريع التحقيق.