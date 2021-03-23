إحباط تهريب7 أجهزة كشف عن الذهب والمعادن بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 7 أجهزة خاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الخارج، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه، وتبين من فحصه انه سبق تحرير محضر تهريب له عام 2019 .

قالت مصادر جمركية بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدى الدول الخليجية، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، فى راكب مصرى، وبفحص امتعته علي جهاز الكشف بالاشعة بمعرفة محمد صلاح مامور الجمارك، تلاحظ وجود اجسام غريبة داخل حقائبه .

واضافت المصادر، أن بالعرض على أحمد سيد رئيس قسم الجمارك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت كل من، تونى فكرى ودينا حسن مامورا الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.