إحالة 112 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادى النطرون حملات تفتيشية الانضباط الإدارى، وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 112 من العاملين بالمركز الطبى و مكتب الصحة والإدارة الصحية للتحقيق للغياب و ترك العمل دون سند قانونى.