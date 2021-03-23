اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 112 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:26 م
إحالة 112 موظفا للتحقيق خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادى النطرون حملات تفتيشية الانضباط الإدارى، وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 112 من العاملين بالمركز الطبى و مكتب الصحة والإدارة الصحية للتحقيق للغياب و ترك العمل دون سند قانونى.

 

 


محافظة البحيرة

حملة انضباط ادارى

مركز وادى النطرون

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة