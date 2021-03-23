أمن الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة بين ضباط المباحث

الدقهلية _ فريق المحافظات

أصدر اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، بإشراف اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، الاثنين، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن، حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء وحدات المباحث.

وقد شملت الحركة تولى المقدم مصطفى منيسى، رئيس قسم العمليات، والرائد محمد لطفى القلا، من رئيس مباحث قسم شرطة جمصة وكيلا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، والرائد محمد منصور، رئيس مباحث قسم شرطة المنزلة للعمل رئيسا لقسم رعاية الأحداث، والرائد أحمد سامى الجندى، رئيس مباحث الستامونى، رئيسا لقسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائى، والرائد كريم عبد الرازق، رئيس مباحث مركز شرطة محلة الدمنه رئيسا لمركز شرطة الستاموني.

وشملت الحركة تصعيد الرائد محمد الشربينى، معاون مباحث مركز شرطة طلخا رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، والرائد شادى أحمد زهان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة، والرائد أحمد طه جبريل، رئيس مباحث المسطحات المائية رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد محمد محسن، فرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية رئيسا لمباحث المسطحات المائية.

وتضمنت قرار مدير المباحث الجنائية تولى النقيب محمود سليم، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة رئيسا لوحدة تنفيذ الأحكام.

كما جرى تصعيد عدد من ضباط النظام للعمل بالمباحث وهم ملازم أول أحمد مهند، معاونا لمباحث قسم ثان المنصورة، الملازم أول محمد أيمن موافى، معاون لمباحث مركز شرطة طلخا، ملازم أول خالد ضياء محمد، معاونا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة.