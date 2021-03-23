اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أطباء مستشفى المنصورة الدولى يتلقون أولى جرعات لقاح كورونا.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:17 م
أطباء مستشفى المنصورة الدولى يتلقون أولى جرعات لقاح كورونا.. صور التطعيم
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وهيئة الإسعاف، كان فى مقدمتهم مدير هيئة الإسعاف، وذلك بمستشفى المنصورة الدولى، حيث تم تطعيم عدد كبير من الأطقم الطبية.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولى.

 

جدير بالذكر أنه سيتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل.

 

ودعى مكى جميع المواطنين والأطقم الطبية للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح، وجاء ذلك فى إطار فى اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبية وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

 

أطباء مستشفى المنصورة الدولى
أطباء مستشفى المنصورة الدولى

 

تلقى لقاح كورونا
تلقى لقاح كورونا

 

مستشفى المنصورة الدولى
مستشفى المنصورة الدولى

الدقهليه

صحه الدقهليه

لقاح كورونا

مستشفى المنصورة الدولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء تطعيم الأطقم الطبية فى جنوب سيناء بلقاح كورونا

الخميس، 18 مارس 2021 11:13 م

المستشفيات الجامعية بالمنيا: تطعيم 45 فردا من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:00 ص

بـدء تطعيـم الأطقـم الطبيـة والعامليـن بمستشفيـات جامعـة المنوفيـة

الأحد، 14 مارس 2021 09:47 م

الحكومة تعلن بدء إجراءات توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا".. ورئيس الوزراء يوجه بتطعيم الأطقم ‏الطبية من القطاع الخاص.. ووزيرة الصحة توضح علاقة السمنة بارتفاع أعداد وفيات كورونا

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة