أطباء مستشفى المنصورة الدولى يتلقون أولى جرعات لقاح كورونا.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وهيئة الإسعاف، كان فى مقدمتهم مدير هيئة الإسعاف، وذلك بمستشفى المنصورة الدولى، حيث تم تطعيم عدد كبير من الأطقم الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى فى أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بالمستشفى الدولى.

جدير بالذكر أنه سيتم تطعيم المواطن الذى سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط أما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل.

ودعى مكى جميع المواطنين والأطقم الطبية للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح، وجاء ذلك فى إطار فى اطار اهتمام القيادة السياسية بالاطقم الطبية وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



أطباء مستشفى المنصورة الدولى



تلقى لقاح كورونا