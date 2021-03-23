أسعار النفط تسجل 63.99 دولار لبرنت و61.55 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 63.99 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.55 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم، جاء نتيجة المخاوف من أن تشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالدول الاوروبية قد تؤدي إلي تراجعات في انتعاش الطلب علي الوقود.