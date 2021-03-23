أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البورى يبدأ من 32 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

في ظل الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، شهدت أسعار الأسماك ، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، استقرار لجميع الأصناف في ظل زيادة المعروض حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى السماك تاجر أسماك بسوق العبور للجملة، إن جميع الأصناف متاحة بالسوق و بكميات مناسبة، مشيرا إلى أن البلطي والبوري، هما أكثر الأصناف تداولا في السوق، وأن أسعارهما بالسوق مناسبة جدا وليست مرتفعة.

وأشار السماك، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار البورى نمرة 2 تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، والبلطي البلدى الأسواني فيتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، أسعار البلطى المزارع " 1 " 19-22جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 17-18 جنيها للكيلو.

وأضاف السماك، أن أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.