اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: نائب بالكونجرس الأمريكى يعتذر عن اتهامه بسوء السلوك الجنسى

الإثنين، 22 مارس 2021 11:07 ص
CNN: نائب بالكونجرس الأمريكى يعتذر عن اتهامه بسوء السلوك الجنسى النائب توم ريد
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن النائب الجمهورى عن ولاية نيويورك توم ريد تحمل المسئولية الكاملة فى مزاعم سوء السلوك الجنسى الموجه ضده، وقدم اعتذاره. كما أعلن عزمه عدم الترشح مجددا فى 2022 بعد انتهاء فترته الحالية فى الكونجرس، بحسب ما ذكرت شبكة "سى أن إن" الأمريكية.

 

 وفى بيان، قال ريد أنه لم يسمح بمزاعم نيكوليت دافيس قبل نشرها فى صحيفة واشنطن بوست الأيام الماضية. وقال: لقد سمعت صوتها، ولن أنكرها. تصويرى الشخصى للحدث غير ذى صلة. فقد تسبب سلوكى ببساطة فى ألمها وأظهر عدم احترام لها ولم يكن مهنيا. كنت مخطئا وأنا آسف وأتحمل المسئولية الكاملة".

 

وكانت دافيس قد قالت لصحيفة واشنطن بوست، إنه فى حانة بمينابوليس عام 2017 كان ريد ثملا عندما وضع يده عليها ولمسها، مشيرة إلى أنها أخبرت صديقتها وزميلتها فى العمل بهذا الأمر فى عام 2017. وأضافت أنها طلبت من الشخص الذى كان يجلس بجوارها المساعدة والذى قام بسحب ريد عن الطاولة وخارج المطعم.

 

 وقال ريد فى بيان لسى أن إن عن هذه المزاعم يوم الجمعة أن هذه الشهادة عن افعاله غير دقيقة. وعندما سئل بشكل شخصى عن الأمر فى الكابيتول فى نفس اليوم، أجاب بأنه سيصدر بيانا.

 

وقال ريد فى بيانه الصادر أمس، الأحد، أن الواقعة التى تعود لعام 2017 حدثت خلال الوقت الذى كان يعانى فيه من إدمان الكحول، مضيفًا أنه قبل أن يبدأ العلاج فى عام 2017، كان يدرك أنه بلا قوة فيما يتعلق بالكحول، لكنه الآن يقترب من إتمام أربع سنوات على رحلته للتعافى. وتابع قائلا أنه لا سبيل لتبرير أى شيء فعله، واتساقا مع تعافيه، فإنه يتعمل مسئولية أفعاله فى الماضى ويقدم اعتذاره للسيدة دافيس ولزوجته وأبنائه وأحبائه وللجميع.


نائب بالكونجرس

سوء السلوك الجنسى

نائب جمهورى

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سيناتور جمهورى يحذر إدارة بايدن من تجاهل الكونجرس فى أى اتفاق مع إيران

الخميس، 18 مارس 2021 03:51 م

موظفة بمكتب حاكم نيويورك تروي تفاصيل اتهامها له بالتحرش

السبت، 20 مارس 2021 10:28 ص

الصحف العالمية.. بايدن يدافع عن "ضحية كومو": على حاكم نيويورك الاستقالة إذا أدين بالتحرش.. البنتاجون يمدد تواجد الحرس الوطنى على حدود المكسيك بعد اشتعال أزمة المهاجرين.. الأمن يتصدر أولويات لندن بعد "بريكست"

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:12 م

بايدن مدافعا عن "ضحية كومو": على حاكم نيويورك الاستقالة إذا أدين بالتحرش

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة