اليوم السابع
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8 تدخلات لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والمرافق.. تعرف عليها

الإثنين، 22 مارس 2021 08:00 ص
8 تدخلات لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية والمرافق.. تعرف عليها مبادرة حياة كريمة
كتب ـ على عبد الرحمن

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يواصل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، أحد أهم مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ انطلاقها بداية عام 2019 العمل لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا، وبدأ المواطنون لمس نتائج هذه المبادرة القومية.
 
وتسعى مبادرة حياة كريمة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، لتحقيق تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق فى قطاعات مختلفة وهى: 
 
1. الطرق والنقل
2. الصرف الصحى / مياه الشرب 
3. الكهرباء والإنارة العامة 
4. الغاز الطبيعى 
5. تطوير الوحدات المحلية 
6. الشباب والرياضة 
7. الخدمات الصحية والتعليمية 
8. التدخلات الاجتماعية المختلفة
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة الإسكان فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكد رئيس الوزراء أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى سيتم تنفيذها فى القرى المستهدفة من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية تعدُ أحد المشروعات الهامة التى ينتظرها أبناء تلك القرى حيث تساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحى على وجه الخصوص تمثل مطلبًا مهمًا لسكان القرى، كما أن لها آثار إيجابية كثيرة على النواحى الصحية والبيئية.

مبادرات الرئيس

مبادرة حياة كريمة

البنية التحتية

المرافق

مشروع تطوير القرى

تطوير المنازل

تطوير القرى

تطوير المدارس

انشاء مدارس

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