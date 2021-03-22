4730 أُسرة فى بورسعيد مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".. اعرف الإجراءات

قالت الدكتورة سوسن حبيش مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، إن عدد الأُسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والبالغ 4730 أُسرة، وذلك للمرأة المعيلة الأرملة أو المطلقة، أو حتي التي لديها أبناء ولا يعمل زوجها .

وأكدت "حبيش" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات الإشتراك بالبرنامج جاءت كالتالي : *التوجه للوحدة الإجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة *صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلي العنوان الحالي للأفراد 18 سنه فأكثر *صور قسيمة الزواج أو الطلاق *صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة "شهادة كمبيوتر" للأفراد أقل من 18 سنه *صورة بطاقة التموين مميكنة مُسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت *قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنه ، وقيد طالب للمقيدين جامعياً *صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل *صورة شهادة الهجر أو ما يدل علي الإنفصال *صورة إقرار الوصاية للأيتام