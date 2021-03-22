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4 معلومات مهمة عن خطة الحكومة لتوفير الطاقة المتجددة "الرياح والشمس"

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص
4 معلومات مهمة عن خطة الحكومة لتوفير الطاقة المتجددة "الرياح والشمس" الطاقة المتجددة -
كتب أمين صالح

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نجحت الحكومة المصرية فى تنويع مصادر الطاقة خلال الفترة الأخيرة، وتستهدف مصر الوصول بنسبة مساهمة للطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2035.

ونرصد 3 معلومات مهمة تكشف أبرز إنجازات الحكومة فى هذا الملف كالتالى:..

1.. نجحت الحكومة فى تحقيق النسبة المخطط للوصول لها من مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من الحمل الأقصى للكهرباء، وهى النسبة التي كان مخطط لها الوصول بحلول عام 2022.

2.. تخطط مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035

3.. مصر تمتلك حاليا أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات

4.. إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس ورياح"، التى جرى إضافتها خلال العام الحالى بلغت ما يقرب من 6 مليارات جنيه تشمل المشروعات الحكومية والخاصة


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