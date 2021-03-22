اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

390 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال الشرقية

الإثنين، 22 مارس 2021 01:05 م
390 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال الشرقية محطة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 870 ألف مشترك ويضم حوالى 61 مركزا وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 390 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

-  7 موزعات جهد متوسط  

-   400 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .

-  125 سكاكين هوائية جهد متوسط.

-  55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

-  2500 عامود هوائى جهد متوسط .

-  200 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

-  420 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

-  1400  عامود جهد منخفض .

-  5000 كم خطوط هوائية جهد منخفض .

-  65 كم كابلات أرضية جهد منخفض   .

-  158 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكدت الوزارة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، موكدة على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشددت أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل أسابيع على حلول الشهر المبارك.. خطوات مهمة لخفض فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك فى رمضان.. أبرزها فصل التيار عن الريسيفر والكمبيوتر وشاشة التليفزيون بعد الانتهاء من الاستخدام

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 ص

تعرف على طريقة الاستخدام الأمثل لتقليل استهلاك الثلاجة من الكهرباء

الجمعة، 19 مارس 2021 08:00 ص

ما الفرق بين توصيل الكهرباء القانونى وغير القانونى؟ 5 معلومات تجنبك 4 أزمات

الخميس، 18 مارس 2021 04:29 م

تعرف على نصائح "مرفق الكهرباء" لخفض قيمة فواتير الاستهلاك بالمنازل

الخميس، 18 مارس 2021 03:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة