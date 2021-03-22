390 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال الشرقية

كتبت رحمة رمضان

أكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 870 ألف مشترك ويضم حوالى 61 مركزا وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 390 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :



- 7 موزعات جهد متوسط



- 400 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .



- 125 سكاكين هوائية جهد متوسط.



- 55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .



- 2500 عامود هوائى جهد متوسط .



- 200 كم خطوط هوائية جهد متوسط .



- 420 كم كابلات أرضية جهد متوسط .



- 1400 عامود جهد منخفض .



- 5000 كم خطوط هوائية جهد منخفض .



- 65 كم كابلات أرضية جهد منخفض .



- 158 صندوق توزيع جهد منخفض .



وأكدت الوزارة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، موكدة على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشددت أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

