اليوم السابع
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126.5 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة

الإثنين، 22 مارس 2021 10:10 م
126.5 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة لقاح كورونا
( أ ش أ)

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 أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها  أن أكثر من 126.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا قد تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 126 مليون و509 آلاف و736 جرعة إجمالية تم حقنها لأشخاص داخل الولايات المتحدة وهو ما يشكل حوالي 81% من إجمالي 156 مليون و734 ألف و555 جرعة تم تسليمها.

وأوضحت "سي إن إن" أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعاً بحوالي 2 مليون جرعة إضافية مما تم تسجيله منذ أمس، أي بمتوسط سبعة أيام يبلغ حوالي 2.5 مليون جرعة في اليوم.

 

 

 


فيروس كورونا

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لقاح كورونا

كورونا حول العالم

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