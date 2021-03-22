وكالة الأدوية الأوروبية: سنرسل فريقًا من الخبراء لروسيا لمراجعة تجارب "سبوتنيك"

كتبت: هناء أبو العز

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم ، الاثنين أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى روسيا في أبريل المقبل لمراجعة التجارب السريرية وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال ماركو كافاليري رئيس إدارة التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة - في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إنه بالإضافة إلى اللقاح الروسي، تخضع "Curevac" الألمانية، و"Novavax" الأمريكية حاليا للفحص من قبل السلطات الطبية الأوروبية.

وأضاف قائلاً: فيما يتعلق باللقاح الروسي، هناك فحص دوري، لذلك سنراجع جميع البيانات عند جمعها من أجل اعتمادها بشكل أسرع، كما سنجري فحصا في روسيا، سواء من حيث الإنتاج أو التجارب السريرية، ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت سيكون لدينا جميع البيانات اللازمة للموافقة المحتملة على هذا اللقاح في النهاية .