وزير الخارجية الفرنسى يحث الاتحاد الأوروبى على مساعدة لبنان

رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين، إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وصرح لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان".

وتابع "البلد يسير على غير هدى ومنقسم... عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة" معربا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وكان قد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، السياسيين اللبنانيين من مخاطر انهيار لبنان، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، كما حذر لودريان من أنه إذا انهار لبنان فستكون كارثة على اللبنانيين وعلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمنطقة بأسرها، ولا يزال هناك وقتا للتحرك قبل فوات الأوان.