وزير الآثار يوزع كمامات على الأطفال خلال زيارة معرض تراثى بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

وزع الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار كمامات على الأطفال أثناء تفقده منطقة أثار تل بسطة لافتتاح مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، حيث أقيم معرض تراثى تناول أعمالا يدوية للأطفال وورقيات البردى، وأعمالا يدوية أخرى.

وافتتح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب والوزيرين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمنطقة تل بسطه بمدينة الزقازيق.

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتماما خاصاً لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية، فالمحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية وينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى وبها 3 طرق تاريخية ودينية تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على الخريطة السياحية العالمية.

فتم زراعة النخيل حول منطقة تل بسطة بقوام ‏600 نخله على ان يتم زراعة نخل ملوكى ونخيل مثمر داخل المنطقه وخارجها فضلا عن عمل منشور معلوماتى باللغتين العربية والانجليزية يحتوى على ‏المادة الدينية والعلميه لمسار العائلة المقدسة.



معرض تراثى



وزير التنمية المحلية