وزيرا التنمية المحلية والآثار ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون مسار العائلة المقدسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عنانى ، وزير الآثار ، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الإثنين، مسار العائلة المقدسة بحى سخا بمدينة كفر الشيخ، ويتفقدان كنيسة السيدة مريم العذراء ،بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافى ،السكرتير العام للمحافظة ،والقمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ والبرارى ودمياط ،وعدد من القساوسة ،وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ،وذلك فى إطار افتتاح مسار العائلة المقدسة فى عدد من المحافظات ،وسيتوجه الوزيران عقب الافتتاح لمحافظة الشرقية ،لافتتاح مسار العائلة المقدسة.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ فى بيان لها، أن الزيارة تأتى فى إطار افتتاح مسار العائلة المقدسة فى عدد من المحافظات، وسيتوجه الوزيران عقب الافتتاح لمحافظة الشرقية، لافتتاح مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.

كما يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الاثنين، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك لافتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق ومن المقرر يعقبها جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمدينة الزقازيق.

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتماما خاصاً لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية، فالمحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية وينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى وبها 3 طرق تاريخية ودينية تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على الخريطة السياحية العالمية.



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرا التنمية المحلية والآثار