هناء فوزى الأم المثالية بمحافظة الأقصر تحكى قصة 27 سنة كفاح مع أبنائها

الأقصر - أحمد مرعى

"زوجى توفى فى حادث مرورى بعد سنوات قليلة من زواجنا، وترك لي طفلين هما ريتا 6 سنوات وريمون 3 سنوات، وقررت البقاء بينهم وعدم التفكير فى الإرتباط أو الزواج نهائياً حتى أقوم بمهمتى معهم على أكمل وجه، والله أكرمنى بمجهود أكثر من 27 سنة مضت، ووصل أبنائي لأعلى الكليات، حيث أصبح ريمون طبيب نساء وتوليد، وريتا طبيبة بيطرية، وأكملت دراستها وأصبحت طبيبة تحاليل، وكان الهدية الكبرى بتكريمى فى احتفالات الأم المثالية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، بتلك الكلمات تحدثت هناء فوزى شحات، المحامية الحاصلة على لقب الأم المثالية بمحافظة الأقصر.

وأضافت الأم المثالية بالأقصر، ابنة مدينة أرمنت، لدى عودتها من التكريم بالقاهرة، أنها قامت على تربية أبناؤها لمدة تزيد عن 27 سنة مع أبنائها بعد وفاة زوجها عقب سنوات من الزواج، حيث ترك لها زوجها طفلين، الكبرى بنت بعمر 7 سنوات، والثانى ولد بعمر 4 سنوات، فكافحت معهما حتى حصلت الأولى على بكالوريوس طب بيطرى، وحصل الإبن على بكالوريوس طب وجراحة.

وقالت الأم المثالية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنها فخورة بهذا التكريم الكبير على مسيرتها مع أبنائها، وأنها بعد وفاة زوجها قررت عدم الزواج وتربية أبنائها ورعايتهما، وانتقلت من قريتها للإقامة فى مدينة أرمنت للعمل فى دعم الأطفال حتى وصلا إلى الدراسة الجامعية وأصبحا طبيبين، مؤكدةً على أنها ظلت السنوات الماضية وانتقلت من القرية للمدينة لدعم أبناؤها فى مسيرتهما الدراسية حتى التفوق للحصول على أعلى الدرجات والوصول لطبيبين لخدمة المجتمع الأقصرى.

وأوضحت هناء فوزى، الأم المثالية بالأقصر، أنها قررت القيام بدور الأم والأب لدعم أطفالها حتى لا يشعرون بفقدان الأب بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له الأسرة وظلت فترة لا تعلم كيف تفكر فى مستقبل أطفالها وحياتهم معاً، وبعد وفاة زوجها قررت أن يكونا تعويض لها من الله، وقررت عدم التفكير فى أي شئ سوى أطفالها، وكافحت معهم، حيث أنها تعمل محامية حرة دون مكتب، وكانت تعمل داخل المحكمة حتى الساعة 12 ظهراً، وترك المحكمة فى ذلك الوقت ليعود أطفالها ويحدونها بالمنزل لتحضير الطعام لهم، وكانت تساعدهم فى المذاكرة فى المراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت الأم المثالية بمحافظة الأقصر، أنها لم تكن تعلم بتقديم أبناؤها لأوراق ترشحها على جائزة الأم المثالية، وبعد فترة علمت من أحد المسئولين الذين تواصلوا معها وطلبوا استكمال بياناتها وأبلغوها بفوزها بالأم المثالية على مستوى المحافظة، وأنهت أوراقها ونجلها ريمون وتوجها للقاهرة، وحضرت اللقاء مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والذي كرمت خلاله جميع الامهات الذين تم إختيارهم في تلك السنة.

ووجهت هناء فوزى، الأم المثالية بمحافظة الأقصر، رسالة لكل أمهات مصر، قائلة: "أي أم فى الدنيا بتخدم أطفالها بعيونها ومينفعش تسيبهم ولا تقصر معاهم، وإختياري مش معناه إنى أفضل أم فى الأقصر، بالعكس فى سيدات كتير يستحقون الشكر والثناء على دورهم الكبير مع أبناؤهم بعد وفاة أزواجهم، ورسالتى لكل أم عيالك هما حياتك ومستقبلك لازم تحافظى عليهم وتدعميهم فى كل خطوة في حياتهم بكل حب وسعادة لأن أولادك حياتك".

فيما قال الدكتور ريمون مبارك، نجل الأم المثالية، والذي يعمل طبيب أن والدته انتقلت للعمل فى مكتب محاماة بمدينة أرمنت، حيث أنها حاصلة لى ليسانس حقوق 1984، وكانت تحلم بعمل مكتب خاص لها ولكنها أصرت على حسن تربيته وشقيقته حتى حصل على بكالوريوس طب تخصص نساء وتوليد، وشقيقته على بكالوريوس طب بيطرى، وكان هو طفل بعمر الـ3 سنوات عقب وفاة والده فى حادث سير، ووالدته لم تقصر معهما نهائياً هو وشقيقته، وأوصلتهما لأعلى الدرجات العلمية.

وأضاف نجل الأم المثالية، فى لقاؤه "اليوم السابع"، أنه علم ببدء التقديمات لمسابقة الأم المثالية، وعندما سأل فى الشئون الإجتماعية بمدينة أرمنت علم أن الشروط تنطبق على والدته، وقام بعمل الملف اللازم لتقديم تلك الهدية لوالدته فى عيد الأم، وأكرمهم الله بفوزها فى المسابقة وتكريمها مع الأمهات المثالية بمصر.

وكانت قد عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، يوم السبت الماضى، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.



هناء فوزى الأم المثالية مع وزيرة التضامن الاجتماعى



هناء فوزى خلال تكريمها بوزارة التضامن الاجتماعى



نجل الأم المثالية يتحدث لليوم السابع



هناء فوزى الأم المثالية ونجلها فى وزارة التضامن الاجتماعى



هناء فوزى مع أحفادها ونجلتها ريتا



الام المثالية بالاقصر خلال حفل تكريمها



محرر اليوم السابع مع الام المثالية بالاقصر



الأم المثالية بالأقصر مع نجلها الدكتور ريمون مبارك



شهادة تقدير وهدية الرئيس للأم المثالية بالأقصر



الام المثالية بالأقصر تشكر الرئيس على تكريمها