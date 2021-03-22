اليوم السابع
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ومواجهة أزمة المناخ..

نيويورك تايمز: بايدن سيقترح إنفاق 3 تريليونات دولار لتعزيز الاقتصاد الأمريكى

الإثنين، 22 مارس 2021 10:03 م
نيويورك تايمز: بايدن سيقترح إنفاق 3 تريليونات دولار لتعزيز الاقتصاد الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن من المتوقع أن يقترح إنفاق 3 تريليونات دولار لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ، ومواجهة أزمة المناخ والحد من عدم المساواة في الدخل.

 

وقالت الصحيفة: بعد شهور من النقاش الداخلي ، من المتوقع أن يقدم مستشارو بايدن اقتراحًا إلى الرئيس هذا الأسبوع يوصي بتقسيم أجندته الاقتصادية إلى أجزاء تشريعية منفصلة، بدلاً من محاولة دفع حزمة ضخمة من خلال الكونجرس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط والوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

ومن المرجح، أن يكون إجمالي الإنفاق الجديد في الخطط 3 تريليونات دولار ، حسبما قال شخص مطلع على الخطط: لا يشمل هذا الرقم تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة الجديدة التي تهدف إلى مكافحة الفقر، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وفقًا لتقديرات أعدها مسئولو الإدارة، لم يحدد المسئولون بعد التوزيع الدقيق للتكلفة بين الحزمتين.

 

وأوضحت الصحيفة، أن بايدن يدعم جميع مقترحات الإنفاق الفردي وخفض الضرائب قيد الدراسة ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيلجئ إلى تقسيم جدول أعماله إلى أجزاء ، أو ما هي الاستراتيجية التشريعية التي سيتبعها هو والقادة الديمقراطيون لتعظيم فرص دفع البرامج الجديدة من خلال أغلبيتهم الضيقة فى كلا مجلسى الكونجرس.

 

من المتوقع، أن يكون الجزء الأول من الخطة هو حزمة البنية التحتية التي طال انتظارها من قبل بايدن ، والتي ستدعو بحسب ما ورد إلى نشر موارد مكثفة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة وتحسين أنظمة النقل في البلاد.

 

لكن من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاقتراح يمكن أن يجتذب ما يكفي من الدعم الجمهوري لتمريره من خلال مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي.

 

 


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