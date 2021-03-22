نجاح أول عملية زراعة قرنية لمريضة تعانى من عمى شبه كامل بأحد مستشفيات المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهد مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إجراء أول عملية زراعة قرنية على نفقة الدولة دون أن يتكلف المريض أى مبلغ .

وأكد الدكتور إبراهيم البديوى مدير مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه تم إجراء أول عملية زراعة قرنية على نفقة الدولة دون تكلف المريض أى مبلغ لمريضة تعانى من عمى شبه كامل.

وأضاف الدكتور إبراهيم البديوى مدير مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه تم إجراء العملية بالعين اليمنى مع إزالة مياه بيضاء وزرع بنفس العين، مشيرا إلى أنه قد أجريت العملية على نفقة الدولة دون تكلف المريض أى شيئ حيث تكلفت العملية فى قرار نفقة الدولة 30 ألف جنيه مع العلم أن العملية تجرى بالمستشفيات الخاصة من 40 إلى 50ألف جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم البديوى مدير مستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم ،أن هذه العملية هو بريق أمل لمصير من مرضى القرنية بمحافظة المنوفية والأماكن المجاورة خاصة أنها تجرى على نفقة الدولة.