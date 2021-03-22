مقتل 4 مسلحين فى مواجهات مع قوات الأمن الهندية بإقليم كشمير

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لقى 4 مسلحين على الأقل حتفهم اليوم الإثنين، في مواجهات مع قوات الأمن الهندية في إقليم جامو وكشمير.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن المواجهات وقعت في منطقة مانيهال بجنوب الشطر الهندي من إقليم كشمير، بعد أن طوقت قوات الأمن المنطقة وشنت عملية بحث عن المسلحين بناء على معلومات استخباراتية.

وكانت قد تمكنت قوات الأمن الهندية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين واستولت على أدلة إدانة بحوزتهما بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت الشرطة - وفقا لقناة "إن دى تى فى" الهندية "بناء على معلومات استخباراتية محددة، تم إقامة نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة (بانديبورا) وجرى إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين كانا على صلة بجماعة (لشكر طيبة) المحظورة وتم التعرف على هويتهما وأنهما من سكان المقاطعة".