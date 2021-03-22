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مصر ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن وتدعو الأطرف لإحلال السلام

الإثنين، 22 مارس 2021 05:52 م
مصر ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن وتدعو الأطرف لإحلال السلام سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية، عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التي تتضمن؛ الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية ، تثمّن مصر الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. 
 
وتدعو مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

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