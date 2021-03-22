اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 05:16 م
خالد صلاح
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مصرع مسجل متهم بقتل و إصابة أميني شرطة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن ببورسعيد

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 م
مصرع مسجل متهم بقتل و إصابة أميني شرطة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن ببورسعيد مديرية أمن بورسعيد
الدقهلية فريق المحافظات

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لقي مسجل خطر مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا، ومتهم بقتل أمين شرطة وإصابة آخر بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة بورسعيد.
 
وقد تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات باختباء المتهم الرئيسي فى استشهاد أمين شرطة و إصابة آخر أثناء تنفيذ مأمورية لضبطه بناحية مركز المنزلة، داخل محافظة بورسعيد عقب هروبه.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مشترك بين مديريتي أمن الدقهلية وبورسعيد ، بالاشتراك مع قوات الأمن، وتم تحديد مكان اختباء المتهم، وبمجرد أن شعر باقتراب القوات، قام بإطلاق النار من سلاح ناري بندقية آلية، فقامت القوات بالرد على مصدر النيران حتى تم إسكات المصدر، وبالفحص تبين مصرع المتهم و المطلوب ضبطه، وتم إخطار النيابة العامة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 

 


الدقهليه

مقتل مسجل خطر

مديرية أمن الدقهلية

مقتل مسجل في بورسعيد

اليوم السابع بلس

قتل أمين شرطه

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