مريض نفسى وراء تعذيب "كلب" فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعذيب أحد الأشخاص لكلب بأعلى أحد العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية) بضرب وتعذيب "كلب" أعلى العقار محل سكنه والفرار هارباً.

وقامت الشاكية بنشر عدة مقاطع فيديو بالواقعة بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى الشخص مرتكب الواقعة وتبين أنه غير متزن نفسياً ويهذى بكلمات غير مفهومة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.