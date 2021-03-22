اليوم السابع
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مريض نفسى وراء تعذيب "كلب" فى دمياط

الإثنين، 22 مارس 2021 11:29 م
مريض نفسى وراء تعذيب "كلب" فى دمياط تداول فيديو تعذيب كلب
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعذيب أحد الأشخاص لكلب بأعلى أحد العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية) بضرب وتعذيب "كلب" أعلى العقار محل سكنه والفرار هارباً.

وقامت الشاكية بنشر عدة مقاطع فيديو بالواقعة بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى الشخص مرتكب الواقعة وتبين أنه غير متزن نفسياً ويهذى بكلمات غير مفهومة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تعذيب كلب

حوادث

دمياط

حملات امنية

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