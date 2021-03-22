اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: حجم أعمال مشروعات "حياة كريمة" ضخم.. ومتابعة مستمرة من الرئيس

الإثنين، 22 مارس 2021 06:08 م
مدبولى: حجم أعمال مشروعات "حياة كريمة" ضخم.. ومتابعة مستمرة من الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك فى اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بهدف متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمُستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، مُؤكدًا على أن حجم الأعمال فى مشروعات هذه المبادرة ضخم جدًا، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكل المشروعات وتفاصيلها، ونحن جاهزون لسداد الدفعات المُقدمة للمصانع والشركات لمُستلزمات لمدة 3 سنوات، سيتم الاعتماد فيها على المنتجات من المصانع المحلية.

وشدد مدبولى على أن الهدف من الاعتماد على المنتجات المصرية فى هذه المُبادرة هو تشجيع الصناعة الوطنية، وكذا الحصول على تخفيضات فى الأسعار، ووفورات نظرًا للحجم غير المسبوق من الأعمال والمُستلزمات التى سيتم شراؤها خلال مشروعات المبادرة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع، بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة فى الـ 51 مركزا المستهدفة فى المرحلة الأولى، حيث سيعقد اجتماعا آخر بعد انقضاء هذه المهلة، لمراجعة الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد، حتى يتسنى عرض التصور النهائى على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض وزير الإسكان تقريرًا حول المهمات المطلوبة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى والتى تعدُ قطاعًا مهمًا ومركزيًا ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، فى إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى المستهدفة، حيث تناول العرض على نحو تفصيلى المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، والمواسير لشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، وتحديد المواصفات المطلوبة من كل مهمة.

من جانبه، أشار المهندس محمد السويدى، إلى أهمية هذا المشروع فى دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن حجم الأعمال المطلوب سيسهم بالفعل فى تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع، موضحًا أنه ستتم مخاطبة كل المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الانتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار، ولافتًا إلى أن هناك حماسًا واستعدادًا شديدًا فى قطاع الصناعة للمشاركة فى هذه المبادرة والكل سيعمل على نجاحها. 

SLM_9508 
SLM_9529
 

 

SLM_9549
 

 

SLM_9559
 

 

SLM_9574
 

 


حياة كريمة

تطوير القرى المصرية

الشراء الموحد

الحكومة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة