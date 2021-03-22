محافظ بنى سويف يفتتح 4 مشروعات خدمية ضمن الاحتفال بالعيد القومى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عددًا من المشروعات الخدمية، ضمن برنامج مركز ومدينة بنى سويف للاحتفال بالعيد القومى، فى قطاعات: التعليم، والتموين والخدمات الجماهيرية، وذلك ضمن البرنامج الميدانى المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى إطار خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبدأ المحافظ الجولة بافتتاح المركز التكنولوجى المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين بنى سويف شرق النيل، والذى تكلف إنشاؤه 700 ألف جنيه، والذى يأتى فى إطار خطة وزارة التموين لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى المحافظات لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إليكترونية موحدة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المركز المطور الذى يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل خدمات "بدل فاقد وتالف، إصدار فصل اجتماعى، إضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة لأخرى، الخصم، الإلغاء، طلبات التظلمات"، حيث تابع المحافظ تسلسل تقديم الخدمة بالمركز الذى تم دعمه وتجهيزه بأجهزة حاسب إلى وماكينات تصوير وفاكس بداية من استقبال طلبات المواطنين، ووسائل الراحة المعدة بصالة مجهزة للانتظار مزودة بجهاز انتظار اليكترونى، كالمتوافرة بأماكن الخدمات الحديثة مثل البنوك والبريد وغيرها، واطمأن من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وافتتح المحافظ المركز التكنولوجى الجديد بمقر الإدارة الهندسية بمدينة بنى سويف، بتكلفة مليون جنيه تقريبًا ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف تطوير الأداء الحكومى ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضمن الخطوات الجادة نحو المشروع القومى للتحول الرقمى.

وتفقد المحافظ سير العمل بالمركز الذى تم إنشاؤه وتجهيزه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، ويتميز بنظام الإتاحة للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة فى تقديم الخدمات لهم، بجانب دعم المركز بنظام الحجر الإلكترونى المسبق من خلال system مخصص لهذا الغرض والذى يتوافر فى 3 محافظات على مستوى الجمهورية (القاهرة، المنوفية بجانب بنى سويف)، حيث يقدم المركز "خدمات المحليات" التى يتم تقديمها بالإدارات الهندسية وتشمل: إصدار تراخيص البناء والإحلال والتجديد وتلقى طلبات التصالح وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع الذى يستهدف توفير أكثر من 100 خدمة من الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين، لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم فى الحد والقضاء على الفساد والقصور الإدارى، والبيروقراطية، ويدعم جهود اللامركزية، فى إطار رؤية مصر 2030، منوها أنه تم رفع 42 خدمة على بوابة الإليكترونية للخدمات التى توفر لأبناء المحافظة الإجراءات والخدمات والمعاملات الحكومية المطلوبة "أون لاين".

كما تم افتتاح أعمال تطوير ميدان المديرية والذى نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، وضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للميادين والشوارع، حيث شملت أعمال تجميل وتشجير وإعادة رصف وتخطيط للميدان وعمل دورانات وتغيير مسارات مرورية جديدة فى اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من كوبرى المزلقان، الذى ساهم فى حل مشكلة مرورية ظلت تعانى منها المنطقة لسنوات، لاسيما وأن ميدان المديرية يعد من أشهر ميادين المدينة العاصمة الذى يستضيف فعاليات المراسم الخاصة بالأعياد القومية، نظرا لوجود النصب التذكارى لقبر لجندى المجهول داخل حديقة الخالدين الملاصقة له.

وفى ختام جولته افتتح المحافظ محمود حمد الرسمية للغات بمدينة بنى سويف "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 5900 متر بتكلفة 16 مليونا و480 ألف جنيه، وتتكون من مبنيين كل مبنى من 4 طوابق تحوى 56 فصلا دراسيا وقاعات رياض أطفال، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية، وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.



جانب من الافتتاحات



افتتاح مشروعات جديدة ببنى سويف