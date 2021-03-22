محافظ الإسماعيلية: افتتاح تخصصات جديدة بمستشفى الأورام لخدمة إقليم القناة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بمستشفى الأورام التعليمية بنطاق حي ثانٍ، وذلك للاطمئنان على سير العمل بعد إفتتاح عدة تخصصات جديدة بالمستشفى، والتي تضم 92 سرير لخدمة أهالي الإسماعيلية وأقليم القناة، رافقه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفى الأورام وعدد من الأطباء.

وخلال الجولة تفقد محافظ الإسماعيلية، وفق بيان اليوم، الأقسام التخصصية الجديدة، وتشمل قسم وحدة الطب النووى، والتي تشمل غرف عزل اليود المشع، والمسح الذري البوزيتروني (PET-Ct) بإستخدام الأشعة المقطعية، حيث تعتبر وواحد من أحدث 6 أجهزة على مستوى المحافظات، كما تضم وحدة الطب النووي غرف عزل مرضى متلقي اليود المشع، والتي تشمل 4 غرف وتم تجهيزهم بأحدث الامكانيات، والتي يتم حجز المرضى بهم من 3: 5 أيام لتقليل مخاطر الإشعاع النووي.

كما تضمنت الجولة، تفقد قسم الأشعة التشخيصية التي تم تزويده بجهاز ماموجرام لفحص مرضى أورام الثدي التابعة للمباردة الرئاسية لصحة المرأة، ووحدة الرنين المغناطيسي، والتي تقوم بعمل جميع الإشاعات وتخدم أهالي المحافظة بالكامل وإقليم القناة.

واختتم محافظ الإسماعيلية، الجولة بتفقد المبنى الرئيسي للمستشفى، والذي يضم قسم جراحة الأورام الداخلي، وكان قد تم تشغيلة التجريبي سبتمبر 2020، ويضم القسم 11 غرفة بإجمالي 19 سرير منهم 3 أقتصادي غرف ثنائية مجهزة بأحدث الامكانيات، ويشمل القسم العمليات الكبرى والصغرى للأورام ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.

كما يضم المبنى الرئيسي، المكاتب الإدارية والإقامة والرعاية المركزة والوسيطة وغرف العمليات والعلاج الطبيعي، كما يشمل قاعة مؤتمرات وملحق بها غرفتين لكبار الزوار و4 غرف ورش عمل ومكتبة الكترونية.

والتقى اللواء شريف فهمي بشارة، خلال الجولة بالمرضى للتأكد من جودة تلقي الخدمة، واستمع لمطالبهم، التي تنوعت من طلبات صحية واجتماعية، ووجه بسرعة حل مشكلاتهم، وأشاد المواطنين بحسن معاملة الأطباء والممرضين وأداء الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأوصى محافظ الإسماعيلية، الأطقم الطبية والممرضين بمراعاة الحالة النفسية والعلاجية للمرضى، ووجه بتفعيل كافة الخدمات من أورام الدوم والأطفال ليصبح مركزًا متكاملًا لخدمة مرضى الأورام بالإسماعيلية وأقليم القناة، للتخفيف عن كاهل المواطنين معاناة السفر للقاهرة لتلقي الخدمة العلاجية.



محافظ الإسماعيلية خلال جولته بأقسام مستشفى الأورام التعليمية (3)



محافظ الإسماعيلية خلال جولته بأقسام مستشفى الأورام التعليمية (4)



محافظ الإسماعيلية خلال جولته بأقسام مستشفى الأورام التعليمية (5)



محافظ الإسماعيلية خلال جولته بأقسام مستشفى الأورام التعليمية (6)



أقسام مستشفى الأورام التعليمية (7)

أقسام مستشفى الأورام التعليمية (1)



محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى الأورام التعليمية (2)



محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى الأورام التعليمية (3)



محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى الأورام التعليمية (4)



- محافظ الإسماعيلية يطمن على سير العمل بمستشفى الأورام (1)



- محافظ الإسماعيلية يطمن على سير العمل بمستشفى الأورام (2)



- محافظ الإسماعيلية يطمن على سير العمل بمستشفى الأورام (3)