محافظ أسيوط: إنشاء كوبرى مشاه على ترعة الشيخ عون الله بمركز القوصية

أسيوط فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الإنتهاء من إنشاء كوبرى مشاه على ترعة الشيخ عون الله التابع لمركز القوصية فى إطار التعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للرى والموارد المائية ليكون مسلكاً لعبور طلاب وتلاميذ المدارس والمواطنين فى إطار اهتمام المحافظة بتلبية طلبات المواطنين والقضاء على المشاكل التى تواجههم ووضع حلول لها مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وتطوير خدمات للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة طبقاً للامكانيات المتاحة.

وأضاف محافظ أسيوط إن الأعمال الإنشائية لكوبرى المشاه كان قد تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020/2021 لمركز القوصية برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وبالتنسيق والتعاون مع هندسة رى القوصية حيث تم استلامه من قبل رياح حمدى رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى قرة بعد مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمان لمستخدمى الكوبري، موضحاً أن هذا الكوبرى مصمم خصيصًا لعبور المشاة من أجل المصلحة العامة للمواطنين والعمل على راحتهم وعدم تحمل مشقة الإنتقال وتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة وصحة تلاميذ وطلاب المدارس من مخاطر عبور الترعة على جذوع النخل التى كانت موجودة من قبل أثناء الذهاب والأياب والعكس وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.