اليوم السابع
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محافظة المنيا تستقبل 164 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الإثنين، 22 مارس 2021 01:43 م
محافظة المنيا تستقبل 164 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء محافظ المنيا خلال جولته بأحد المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح
المنيا - حسن عبد الغفار

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ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المدة المحدد نهاية شهر مارس الجاري.

 

وأكد محافظ المنيا، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 164 ألفا و823 طلباً للتصالح فى مخالفات البناء.

 

وقال المحافظ، إنه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء، تم مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس الجاري، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح فى شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح فى شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح فى شهر مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح فى ديسمبر الماضي.

 

وشدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات فى الفترات الصباحية والمسائية.


محافظه المنيا

التصالح بمخالفات البناء

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