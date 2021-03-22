محافظة القليوبية تعلن قائمة الأم المثالية والتكريم الخميس المقبل

القليوبية فريق المحافظات

أعلنت محافظة القليوبية، قائمة أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2021، عقب اعتمادها اليوم، خلال استقبال الأم المثالية فوزية حامد الثالثة على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى القليوبية والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس في حفل عيد الأم المصرية.

وضمت القائمة كلا من فوزية حامد من القناطر الخيرية، وحنان مصطفى من غرب شبرا الخيمة، وأسماء محمد عبد الفتاح من القناطر الخيرية، وسامية صلاح من شبين القناطر، وعبير أبو العلا من القناطر الخيرية، وأحلام عبد الفتاح من غرب شبرا.

كما تم إعلان أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020، والذين لم يسبق تكريمهن العام الماضي، بسبب ظروف جائحة كورونا، ومن المقرر تكريمهن هذا العام بجانب أمهات العام الحالي في حفل تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي الخميس المقبل، في جمعية الشبان العالمية ببنها وهن لواحظ لبيب من بنها، ورجاء يونس من القناطر الخيرية، وتوحيدة محمود من الخانكة، وعطيات مبارك القناطر الخيرية، وهالة السيد بنها، ومنال عبد العزيز كفر شكر، وعزة خليل من كفر شكر، ومنى عبد الفتاح من بنها، وفوزية أحمد محمد بنها، وماجدة عبد الخالق عرابي من القناطر الخيرية.

وكانت قد حصلت حنان مصطفى، على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى المحافظة، من ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، حاصلة علي بكالوريوس تجارة تزوجت لمدة 13 عاما، وتوفي زوجها وترك لها طفلتين، حيث الحقت البنتین بالمدارس، وكانت تشجعهم دوماً على التفوق لتلتحق الأبنة الأولي بكلية الفنون التطبيقي، وحصلت على البكالوريوس بامتياز، وتم تعيينها معيدة، وتخرجت الآن وأصبحت أستاذة بالجامعة، والابنة الثانية التحقت بكلية العلوم جامعة عين شمس، وأنهت دراستها بتقدير جيد في الفيزياء وعلوم الحاسب، وفى نفس الوقت أكملت الأم دراستها، والتحقت بكلية التجارة بالتعليم المفتوح وحصلت على بکالوريوس تجارة بتقدير جيد عام 2018.

فيما حصلت أسماء أبو العلا من قرية كفر الشرفا بالقناطر الخيرية على لقب الأم المثالية الثالثة بالمحافظة، حيث تزوجت وكان عمرها 24 عامًا، وأنجبت 3 أبناء كان أكبرهم 5 سنوات، حين توفي زوجها وكان معاشه 34 جنيهًا، ولكنها أصرت على تعليم أبنائها حيث قامت ببيع أثاث المنزل واشترت ماكينة لبن، صرفت عليهم منها حتى تخرجوا وحصلوا على شهادات عليا.

كما حصلت سامية صلاح، الأم المثالية الرابعة على مستوى المحافظة من قرية نوى شبين القناطر، دبلوم تجارة والتي توفي زوجها وعمرها 28 عامًا وترك لها 3 أبناء ومعاشًا بسيطًا، فقامت بفتح محل في المنزل لبيع المواد الغذائية، لسد احتياجات الأسرة حتى أصبح الابن الأكبر ضابط مهندس وتخرجت البنتان من كليتي التربية النوعية، والتربية قسم كيمياء.

وحصلت عبير أبو العلا، على لقب الأم المثالية الخامسة من قرية الخرقانية القناطر، حيث تزوجت عام 1989 وكان عمرها 39 عامًا عند وفاة زوجها، تاركًا لها 3 أبناء أكبرهم 16 عاما، حيث عانت الأم في تعليمهم، وأقامت مشروعًا للمشغولات اليدوية، لتوفير مصروفات دراسة أبنائها ليتخرج الأول مهندس والثاني طبيب والثالث محاسب.