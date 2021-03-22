اليوم السابع
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محافظة الجيزة ترفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 10:29 ص
محافظة الجيزة ترفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام.. صور جانب من رفع المخلفات
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المتلاحقة بحدائق الأهرام حيث تم الدفع بالمعدات وفرق من الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام.
 
وأكدت المحافظة، أنه تم رفع 70 طن مخلفات وقمامة بعدد من قطع الاراضي الفضاء فى هضبة الأهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.
 
وتابعت، أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرة إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.
 
وأوضحت، أن القطع التي تم رفع المخلفات منها شملت 39  ع ، 122  ع  و 170  ح ،105  و 106  و كما تم رفع المخلفات من القطع 107  ح و 323  ح وتمهيدها وتحويلها كجراجات وساحات لانتظار السيارات للمواطنين . 
 
لافتة أنه بالتوازي تم شن حملة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة .
 
 

الجيزة ترفع 70 طن مخلفات
الجيزة ترفع 70 طن مخلفات

جانب من رفع مخلفات من حدائق الأهرام
جانب من رفع مخلفات من حدائق الأهرام

رفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام
رفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام

رفع مخلفات من حدائق الأهرام
رفع مخلفات من حدائق الأهرام

محافظة الجيزة ترفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام
محافظة الجيزة ترفع 70 طن مخلفات من حدائق الأهرام


 

 


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