ما هو السبب وراء ولادة أطفال من متلازمة داون؟

نهير عبد النبى

متلازمة داون من المشاكل الصحية الشائعة وهي عبارة عن حالة يولد فيها الطفل بنسخة إضافية من كروموسومه الحادي والعشرين، ومن هنا جاء اسمه الآخر ويسبب ذلك تأخيرات في النمو الجسدي والعقلي وإعاقات أخرى، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك اسباب وعوامل تزيد من خطر إصابة الطفل بمتلازمة داون وهى:

في جميع حالات الإنجاب ، ينقل كلا الوالدين جيناتهم إلى أطفالهم وهذه الجينات محمولة في الكروموسومات، وعندما تتطور خلايا الطفل من المفترض أن تتلقى كل خلية 23 زوجًا من الكروموسومات ، لإجمالي 46 كروموسومًا، نصف الكروموسومات من الأم والنصف الآخر من الأب.

في الأطفال المصابين بمتلازمة داون ، لا ينفصل أحد الكروموسومات بشكل صحيح، و ينتهي الأمر بالطفل بثلاث نسخ ، أو نسخة جزئية إضافية ، من الكروموسوم 21 ، بدلاً من نسختين. يسبب هذا الكروموسوم الإضافي مشاكل مع تطور الدماغ والسمات الجسدية.

وفقًا لجمعية متلازمة داون الوطنية (NDSS) ، يولد حوالي 1 من 700 طفل في الولايات المتحدة مصابًا بمتلازمة داون، وهو الاضطراب الجيني الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

هل سيصاب طفلي بمتلازمة داون؟



طفل داون

لدى بعض الآباء فرصة أكبر في ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون وفقًا لمراكز الأمراض والوقاية ، فإن الأمهات من سن 35 وما فوق أكثرعرضة لإنجاب أطفال بمتلازمة داون مقارنة بالأمهات الأصغر سنًا، و يزيد الاحتمال كلما تقدمت في السن.

تظهر الأبحاث أن عمر الأب له تأثير أيضًا، والآباء الذين من المرجح أن ينجبوا طفلًا مصابًا بمتلازمة داون هم:

1:الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمتلازمة داون.2

2:الأشخاص الذين يحملون النقل الجيني.

3:من المهم أن تتذكر أنه لا أحد من هذه العوامل يعني أنك ستنجب بالتأكيد طفلًا مصابًا بمتلازمة داون ومع ذلك ، من الناحية الإحصائية وعلى عدد كبير من السكان ، فقد تزيد من فرصة حدوث ذلك.

ما هي أعراض متلازمة داون؟

على الرغم من إمكانية تقدير احتمالية الحمل بطفل مصاب بمتلازمة داون من خلال الفحص أثناء الحمل ، فلن تواجه أي أعراض لحمل طفل مصاب بمتلازمة داون.

عند الولادة ، يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون عادةً من بعض العلامات المميزة ، بما في ذلك" ملامح الوجه المسطحة، رأس صغير وآذان، رقبة قصيرة، انتفاخ اللسان،تميل إلى الأعلى، آذان غير نمطية، ضعف العضلات".