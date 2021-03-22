ما لا تعرفه عن "الرعام والزهرى".. يصيب الخيول ويؤثر على إنتاجيتها

كتبت ـ أسماء نصار

أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" عبر موقعها الرسمى، خلو مصر رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"، وجاء ذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية، و الإجراءات المحجرية بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فى التشخيص المعملى الدقيق للكشف عن أى حالة مرضية وبائية فى الفصيلة الخيلية.

وفى التقرير نوضح تفاصيل "الرعام والزهرى"، ومدى أهمية هذا الإعلان.

- من الأمراض الطفيلية تؤثر على إنتاجية الخيول.

- الإعلان الرسمى للتأكيد على الخلو من هذين المرضين عبر المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يدعم الثقة الدولية في قدرات الخدمات البيطرية من خلال إجراءاتها التى تتفق مع المعايير الدولية.

- يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية.

- يدعم جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر فى مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.