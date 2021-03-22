لجنة من البيئة بالغربية تعاين الرغاوى البيضاء بسطح المياه بمحطة الخلط بكفر ديما

الغربية محمد طارق

عاينت لجنة مكبرة من جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا برئاسة عبد المنعم طه مدير إدارة النوعية بجهاز شئون البيئة بطنطا، محطة الخلط بقرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، وذلك بعد تجدد ظاهرة الرغاوى البيضاء التى تشبه الثلوج فوق سطح مياه ترعة بحر سيف المعذية لأكثر من ألف فدان زراعى بقرية كفرديما وعشر قرى مجاورة لها للعام الثانى على التوالى.

كما تم أخذ عينات من مياه ترعة بحر سيف العذبة والرغاوى البيضاء المغطية لها وامتدادها لمسافات كبيرة فى المياه، جاء ذلك بعد تلقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عدة شكاوى من المواطنين والفلاحين بتضررهم من خلط ورفع مياه مصرف تلا الملوثة مع المياه العذبة بترعة بحر سيف أمام محطة الخلط بقرية كفرديما.

وكلف محافظ الغربية جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والكائن بمدينة طنطا برئاسة الدكتور أشرف أبوالفتوح رئيس الجهاز لأخذ عينات من المياه وتحليلها ومخاطبة وزارة الرى لمعرفة أسباب تلك الظاهرة وعمل تقرير بذلك.

الجدير بالذكر أن تلك الظاهرة الغريبة التى تشهدها المنطقة كانت قد تكررت العام الماضى وتم إغلاق محطة الخلط بكفرديما وقتها بقرار من محافظ الغربية لمدة 4 شهور.



الرغاوي البيضاء بالمياه