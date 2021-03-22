كامل الوزير: الرئيس السيسى صدق على 210 مليار جنيه لمشروعات النقل

كتب محمد شرقاوى

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على 210 مليار جنيه لمشروعات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحرى، معقبا أن الرئيس صدق على العديد من المشروعات ومنها 130 مليار جنيه تم وضعها لتنفيذ مشروعات للسكة الحديد والمترو، والنقل البحرى لا يقل عن 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن ميناء السخنة سيكلف أكثر من 20 مليار جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن 5.3 كيلو سيتم إضافتها لأرصفة ميناء دمياط، بالإضافة إلى أن 12 كيلو أرصفة ومحطات بميناء دمياط، مضيفا أنه تم إنشاء شبكة من الطرق والمحاور لربط ميناء السخنة بميناء جرجوب، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا يستقل كل واردات مصر من القمح، معقبا :" يتم تصدير كل الفوسفات المصرى من خلال ميناء سفاجا، والميناء يخدم على المثلث الذهبى بالصعيد".

وأوضح أن شركة الستوم مسئولة عن تطوير مشروع إشارات سكة حديد القاهرة - الجيزة بنى - سويف، مؤكدا أن شبكة سكة حديد جديدة لتصل إلى ميناء دمياط.. وهدفنا زيادة معدل التداول فى الموانئ المصرية وتجارة الترانزيت .

وتابع أن مصر تستهدف أن تكون مركز التجارة العالمي في المنطقة بتطوير سوق النقل البحري، مضيفا: "يجب توفير موانئ بها أرصفة ومحطات استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة وتطوير منظومة خدمات النقل البحري، وتوفير أسطول نقل بحري كبير"، لافتا :"آن الأوان كي يكون لمصر أسطول نقل بحري محترم وقوي يتناسب مع حجم التجارة في مصر".

وأكد أن "جميع المشروعات التي سيتم تنفيذها في مجال تطوير الموانئ تنفذها شركات مصرية وطنية وبأموال مصرية، والرئيس السيسي وجه بالانتهاء من مشروعات النقل البحري وتطوير الموانئ المصرية في 2023"، مضيفا أن 94 % من العمالة في شركة ألستوم العاملة في مصر من المصريين، والشركة الفرنسية تشارك في عدد كبير من المشروعات، مؤكدا :"مؤتمر شهري لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات النقل وأهمها القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أننا حصلنا على تكليف من الرئيس السيسي لمد القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب العاشر من رمضان بزيادة 16 كيلو متر، مضيفا: " سيتم البدء في توريد الوحدات والقطارات الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف للجزء الخاص بالعاشر من رمضان قريبا".