قطع الكهرباء بمدينة إسنا بالكامل لأعمال الصيانة اليوم

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة إبراهيم نصير رئيس المدينة، أن شركة كهرباء إسنا قررت قطع خدماتها عن المركز بالكامل، اليوم الإثنين، وذلك بداية من الساعة 5:30 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وناشدت المواطنين اتخاذ التدابير اللازم خلال فترة الفصل.
ومن جانبه صرح المهندس محمد كريم، مهندس بمحطة محولات مدينة إسنا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن مدينة إسنا بالكامل وقراها ونجوعها والتى تشمل القرى التالية، "الدير - الشغب - النمسا - الحلة - كومير - اصفون - توماس - الكيمان - النجوع بحرى وقبلى - بالإضافة إلى بندر إسنا"، وذلك من الساعة 5.30 صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة اللازمة.
ومن جانبه، تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجارى تغطيتها بطول 190م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة رى إسنا.
جدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعى لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين، وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، والجارى العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة التى بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل، مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق.
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