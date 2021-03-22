قطع الكهرباء بمدينة إسنا بالكامل لأعمال الصيانة اليوم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة إبراهيم نصير رئيس المدينة، أن شركة كهرباء إسنا قررت قطع خدماتها عن المركز بالكامل، اليوم الإثنين، وذلك بداية من الساعة 5:30 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، وناشدت المواطنين اتخاذ التدابير اللازم خلال فترة الفصل.

ومن جانبه صرح المهندس محمد كريم، مهندس بمحطة محولات مدينة إسنا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن مدينة إسنا بالكامل وقراها ونجوعها والتى تشمل القرى التالية، "الدير - الشغب - النمسا - الحلة - كومير - اصفون - توماس - الكيمان - النجوع بحرى وقبلى - بالإضافة إلى بندر إسنا"، وذلك من الساعة 5.30 صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة اللازمة.

ومن جانبه، تابع إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، أعمال تغطية ترعة خور المكسر والجارى تغطيتها بطول 190م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة رى إسنا.

جدير بالذكر أنه تمت تغطية ترعة خور المكسر بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعى لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية، كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين، وخلال الجولة تم تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، والجارى العمل به ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة التى بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل، مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق.