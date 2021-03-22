اليوم السابع
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فيديو و صور.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية

الإثنين، 22 مارس 2021 02:19 م
فيديو و صور.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية روسيا تطلق صاروخ يحمل 38 قمرا صناعيا
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن صاروخ "سويوز 2.1a" نطلق صباح اليوم الاثنين من قاعدة "بايكانور" وعلى متنه 38 قمرا صناعيا من 18 دولة، بينها ثلاث دول عربية.

وذكرت قناة " روسيا اليوم " الإخبارية اليوم الاثنين، أن من هذه الأقمار الصناعية تضم أقمارا لكل من تونس والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أقمار صناعية لألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى.

وكان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق يوم السبت الماضي، إلا أن "روسكوسموس" قررت إرجاءها بسبب الظروف المناخية لضمان سلامة الأقمار الصناعية، وأنه من بين الأقمار الصناعية، التى حملها صاروخ "سويوز" الروسي، القمر الصناعى التونسى "تحدى واحد"، وهو أول قمر صناعى عربى وإفريقى مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون فى شركة "تالنات" المختصة فى التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية (1)
روسيا تطلق صاروخ يحمل 38 قمرا صناعيا 
روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية (2)
روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا

 

روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية (3)
لحظة انطلاق الصاروخ 
 
روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية (4)
روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول 

 

روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية (5)
لحظة خروج الصاروخ الروسى من منصة الاطلاق 

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