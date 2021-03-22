فندق فاخر يتحول إلى مأوى للمشردين المصابين بكورونا فى التشيك.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تحول فندق كينج تشارلز الشهير فى العاصمة التشيكية براج، وهو أحد الفنادق الكبرى صاحبة الأربع نجوم فى التشيك التى تستقبل السياح القادمين من جميع أنحاء العالم، إلى مأوى للمشردين المصابين بفيروس كورونا أو الذين يحتاجون إلى الحجر الصحى بسبب توقف السياحة فى البلاد جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهر المسعفون فى مقطع فيديو وهم يرتدون معدات واقية ويوزعون مسكنات الألم على المشردين المصابين بمرض "كوفيد-19" فى هذا الفندق المصنف بدرجة أربع نجوم، والذى كان يقصده السياح الأجانب فى السابق، والآن فتح أبوابه إلى مأوى للمشردين، وفقًا لما نقلته شبكة "يورو نيوز".



تفحص المصابين



اطقم طبية امام غرف المصابين

ويقطن فى فندق "كينج تشارلز" الواقع عند سفح تل فيشيهراد التاريخى فى التشيك، حوالى 35 شخصا بلا مأوى، يتلقون الرعاية والاهتمام من قبل الأطقم الطبية من أجل مكافحة عدوى فيروس كورونا ودعم المشردين فى الشوارع الذين يعدون فرصة لنقل العدوى.



فحص المشردين فى الفندق



رعاية صحية للمشردين

وقالت لودميلا تومسوفا، نائبة مدير مركز الخدمات الاجتماعية فى العاصمة براج، الذى يدير المشروع بتمويل من البلدية: "لقد رأينا أن هناك مرضى بين المشردين وليس لديهم مكان يمضون فيه فترة الحجر الصحى، ونستقبل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من كوفيد لأننا نقدم خدمة إنسانية ولسنا منشأة صحية، لذلك ليس لدينا طبيب خاص، ولكن عندما تكون هناك حالة خطيرة وعندما يتطور المرض، نتصل بأحد المستشفيات ونطلب نقل المريض".

وعلى جانب آخر، يشا إلى أن نائب رئيس الوزراء التشيكى كاريل هافليسيك، استبعد - فى وقت سابق - تخفيف القيود المفروضة فى البلاد للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد قبل عيد الفصح، حتى لو بدأ الوباء فى الانحسار تدريجيا.