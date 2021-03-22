فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح فى استخراج "ساطور" من جبهة سيدة.. صور

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، فى استخراج آلة حادة (ساطور) من جبهة سيدة كانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة بيان رسمي اليوم.

وقال إن المصابة وصلت إلى المستشفى الجامعى وكان فى استقبالها فريق استقبال الطوارئ بالمستشفى، وذلك بمساعدة غرفتى طوارئ واسعاف قنا بالتنسيق مع النائب الإدارى بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن الأطباء عملوا الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الإشاعات اللازمة تم نقل المصابة إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب وتم رفع الجسم الصلب (الساطور)، مضيفاً أنها كانت تعاني من كسور متعددة بعظام الجمجمة، موضحاً أنه تم إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.

جدير بالذكر أن العمليات استغرقت حوالى السبع ساعات وتم نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى، وقد ضم الفريق الطبي الخاص بقسم جراحة المخ والأعصاب كلا من الدكتور عمر الشيبانى مدرس مساعد، الدكتور أحمد الحلفاوى معيد، الدكتور محمد قاسم طبيب مقيم، الدكتور أحمد حمدى طبيب مقيم، الدكتور أحمد ماهر تمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح صارو أستاذ مساعد، والدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس القسم.

كما قام الفريق الطبى الخاص بوحدة جراحة الوجه والفكين بعمل اصلاح لكسور حجاج العين والأنف وتثبيتها بواسطة الدكتور حاتم عادل الشاذلى، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور طارق السيد فتوحى أستاذ مساعد، الدكتور كمال الشرقاوى رئيس الوحدة، الدكتور مصطفى حميد مدرس مساعد، الدكتور محمد الديب طبيب مقيم.

وأيضا ضم فريق أطباء التخدير الدكتور وليد عادل مدرس مساعد، الدكتور محمود خلف معيد، الدكتور جهاد أحمد طبيب مقيم، الدكتور أية محمد طبيب مقيم، الدكتور محمد يوسف.



فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح فى استخراج ساطور من جبهة سيدة (1)