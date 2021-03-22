غلق وتشميع مقاهى ومطاعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعم بمدينة الفيوم والطريق الدائري، لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى بمجلس المدينة، وشرطة المرافق، لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت التجارية بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد شارعى أحمد شوقي، وبحر سنورس، وطريق نادى قارون، والطريق الدائري، بالإضافة الى تفقد المنطقة الصناعية، وخلف موقف سنهور، ومنشاة عبد الله.

وأشار المتحدث الرسمى إلى غلق وتشميع مطعمين بشارع بحر سنورس بوسط المدينة، لعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى غلق 9 مقاهى لمخالفتها الاجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ الفيوم، بغلق أية منشأة لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على صحة المواطنين، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.